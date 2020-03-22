أول حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية

2020/03/22 | 20:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصدر طبي، يوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "رجلاً يبلغ من العمر 67 عاماً توفى مساء اليوم في المستشفى المخصص للحجر الصحي في ديالى، إثر إصابته بفيروس كورونا، وهي أول حالة وفاة على مستوى المحافظة".

وأوضح أن "الرجل المتوفي كان يعاني من أمراض مزمنة"، مشيراً إلى أن "الفرق الصحية العاملة في المستشفى بذلت قصارى جهدها على مدى أسبوع لعلاج المصابين البالغ عدده 5 أشخاص بفيروس كورونا، حيث تم شفاء 4 حالات، ووفاة الرجل المسن مساء اليوم".

وبذلك ترتفع إجمالي الوفيات بفيروس "كورونا" في عموم البلاد الى 21، والإصابات إلى 234.

وقررت السلطات العراقية اليوم، الأحد، تمديد حظر التجوال في البلاد حتى الـ28 من الشهر الجاري في مسعى للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا".

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