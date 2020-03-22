الكرخ تعلن إصابة جديدة بكورونا

2020/03/22 | 20:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي في بيان ورد لشفق نيوز، "ثبتت إصابة زوجة المتوفى الذي ثبتت إصابة ابنه يوم امس، وهم من سكنة البياع حي الرسالة قرب جامع محمد رسول الله".

وأضاف، "بذلك يرتفع عدد المصابين والراقدين حالياً في صحة الكرخ الى ثمانية وجميعهم في مستشفى الفرات العام والذين اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفى سابقاً ١٢ مريضاً".

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