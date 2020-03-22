محافظة عراقية تعلن خلوها من كورونا

2020/03/22 | 20:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار يوم الأحد خلوها من فيروس كورونا بعد ثبوت سلامة 12 حالة مشتبه إصابتها بالفيروس.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري في بيان ورد لشفق نيوز، إن نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد يوم أمس أثبتت سلامة جميع الحالات المشتبه بها والبالغ عددها 12 حالة حيث كانت النتيجة سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا.

وأضاف الجابري أن المحافظة حاليا خالية من اي اصابة بهذا الفيروس لاسيما بعد شفاء الشخصين المصابين.

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