نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يدعو وزارة التجارة الى توزيع حصة غذائية اضافية للمواطنين

2020/03/22 | 20:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، وزير التجارة الى توزيع حصة غذائية اضافية للمواطنين .

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