كركوك تفتح المصارف لتوزيع لرواتب وتدرس الإعفاء من الإيجارات

2020/03/22 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، الاحد، انها تدرس اعفاء المواطنين من الإيجارات، فيما قررت تخصيص 3 محطات وقود لتجهيز الفئات المشمولة بالوقود، وفتح المصارف لغرض دفع الرواتب.

وقالت خلية الازمة في بيان تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، ان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا رئيس خلية الأزمة ترأس ، الاحد، اجتماعا موسعا لخلية الأزمة في محافظة كركوك حضره رئيس لجنة حقوق الأنسان ارشد الصالحي وعضو مجلس النواب جمال شكور، ومدير عام نفط الشمال وقائد شرطة المحافظة والمعاون الفني والاداري ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس اركان قيادة المقر المتقدم ونائب قائد شرطة كركوك ومدير عام الصحة ومدير عام التربية، ومساعد رئيس جامعة كركوك، وممثل رئاسة محكمة استئناف كركوك، ومعاون قائد شرطة كركوك ومعاون مدير عام الصحة، ومدراء الدوائر المختصة، والدوائر الاستخبارية .

وأضاف البيان ان "المحافظ وجه شكره لدور اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك، ودور وعمل قواتنا الأمنية البطلة وملاكات الصحة ونفط الشمال والدوائر الخدمية كافة"، مثمنا "جهد وعمل وسائل الاعلام والتوجيه بتسهيل عملهم وضمان حصولهم على الوقود"، ومشيرا الى "مساهمة مواطني كركوك بالتبرع والحملات التي تشهدها المحافظة والتي تعكس روح واصالة كركوك ومكانتها التاريخية".

واشاد الجبوري "بدور مواطني كركوك بتطبيق ثقافة حظر التجوال والبقاء في منازلهم التي تعمل ادارة كركوك ودوائرها على ايصال الخدمات الاساسية لهم من وقود وخدمات بلدية يوميا"، مردفا "اننا نعمل كفريق واحد وهدفنا حماية مواطني كركوك".

ووجه شكره للمكون الكوردي في كركوك "لدورهم وشعورهم بالمسؤولية الكبيرة والعالية في عدم الاحتفاء بأعياد نوروز تطبيقا لتعليمات وتوصيات الوقاية وحظر التجوال"، مشيرا الى تخصيص ثلاث محطات وقود لتجهيز الفئات المشمولة بالوقود من فرق الصحة والنفط والبلدية والكهرباء والاعلاميين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، اكد محافظ كركوك تمديد حظر التجوال والتعطيل للدوام الرسمي وفق قرارات خلية الأزمة، واجراء فحص للقوات الامنية في اثناء انتهاء اجازاتهم المقررة 15 يوما وعودتهم للالتحاق بوحداتهم في كركوك وتنظيم حملات تبرع في المساجد والحسينيات مع اطلاق عملية للحث والتوعية في مساجد كركوك عبر الوقفين السني والشيعي لدعم المتعففين، ودراسة قانونية لإعفاء المواطنين من ايجاراتهم وتأمين المواد الغذائية لمخيمات النزوح.

واشاد المحافظ بدور وسائل الاعلام "وتسهيل عملها وتذليل العقبات لتنفيذ مهامهم في كركوك"، مثنيا على دور القوات الامنية والدفاع المدني وملاك صحة كركوك ونفط الشمال والدوائر الساندة.



وقال "لدينا مصاب واحد فقط في كركوك وحالتين بالحجر وننتظر اربعة ايام للتأكد من سلامتهم الى جانب وجود 8 حالات اشتباه في مستشفيات كركوك"، مشددا على "قطع الطرق مع المحافظات الا للحالات الانسانية وتجهيز المواد الغذائية"، ومنوها على ان "قرار خلية الازمة الاتحادية تضمن تأجيل دفع رسوم والاجور على الفعاليات البلدية من جباية ورسوم واننا سنفتح المصارف يومين بالأسبوع لصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم ودوام موظفي التدقيق والمحاسبة لنفس الغرض".

و دعا الجبوري وزارة المالية "لصرف مستحقات كركوك في مجال التنظيف لبلدية كركوك التي انخفضت الى الثلث في هذا الظرف العصيب لان استمرار تكدس النفايات واحدة من اهم اسباب ظهور الإصابات"، مشيرا الى فتح ثلاث محطات لتجهيز الوقود للفئات المشمولة في كركوك في محطات عقبة وازادي والاندلس .

من جانبه وجه عضو مجلس النواب النائب ارشد الصالحي، شكره لادارة كركوك والصحة والقوات الامنية والجهات الساندة "لدورهم الكبير في عمل خلية الازمة وسعيهم الناجح في حماية مواطني كركوك ورعايتهم ".



وقال ان "اعضاء مجلس النواب ممثلي كركوك يدعمون ادارة كركوك وخلية الازمة في مهامها ويسعون ويعلمون لخدمة مواطني كركوك"، داعيا "الحكومة الاتحادية للعمل على اعفاء المؤجرين من المستحقات المفروضة عليهم وايضا نناشد اصحاب الاملاك في كركوك بمراعاة المؤجرين أيضا".

وناشد الصالحي وزارة المالية "العمل على صرف مستحقات التنظيف لكركوك لما له اهمية المساهمة في ضمان عمليات التنظيف وحماية مواطني كركوك".

واشاد عضو مجلس النواب جمال شكور "بجهود خلية الأزمة وعمل ادارة كركوك ودوائرها الساندة بما يخدم مواطني كركوك"، مشددا على "مساندة اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك لجميع الجهود التي تسهم في حماية مواطني كركوك".

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