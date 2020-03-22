قائممقام الفلوجة لـ” العهد نيوز” القوات الامنية تتوعد المخالفين لقرار الحظر بعقوبات رادعة

2020/03/22 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- افاد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، اليوم الاحد، بان القوات الامنية توعدت المخالفين لقرار حظر التجوال بعقوبات رادعة .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية شددت من اجراءاتها لتطبيق قرار فرض حظر التجوال في مدينة الفلوجة، وشرعت بمحاسبة كل من يحاول خرق قرار الحظر المفروض […]

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