بسبب كورونا… آلية بيع جديدة للخبز ترفع سعر الربطة ٤ مرات

2020/03/22 | 20:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغل أصحاب محال تجارية آلية بيع الخبز عبرهم، ورفعوا سعر ربطة الخبز إلى حوالي أربعة أضعاف سعرها المحدد.ونقلت صحيفة (الوطن) عن عدد من #المواطنين شكاوى ن عدم التزام أصحاب

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