تحذير صارم من الأمم المتحدة إلى العراقيين بشأن

2020/03/22 | 20:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجهت ممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، رسالة إلى العراقيين بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس "كورونا" وتسجيل نسب وفيات مرتفعة.

انتقدت ممثلة الأمم المتحدة عدم التزام بعض الشرائح بتعليمات الوقاية من فيروس "كورونا"

وشددت بلاسخارات في بيان لها، يوم الأحد 22 آذار/مارس، على ضرورة التزام العراقيين "على نحو صارم بالتباعد الاجتماعي وبالنظافة الصحية للمساعدة من أجل حماية أسرهم ومجتمعاتهم المحلية من تفشي فيروس كورونا"، مشيرة إلى ضرورة اتباع التعليمات والنصائح الصادرة عن الجهات الصحية والدينية والمدنية والأمنية.

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وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بعد لقائها بوزير الصحة العراقي جعفر علاوي: "أنا هنا لتأكيد دعمنا لجهودهم، فضلاً عن دعمنا للجهد اللامتناهي الذي يبذله العاملون في القطاع الصحي.



إنهم الأبطال المجهولون في مكافحة فيروس كورونا".

وأضافت، أن " هذا الفيروس يمثل تحديًا غير مسبوق ينبغي أن يؤخذ بجدية بالغة، وليس هناك وقت لنضيعه".

وأوضح بيان الأمم المتحدة، أن "المجتمعات المحلية تلعب دورًا مهمًا في تفشي أي فيروس، ولكنها يمكن أن تلعب نفس الدور في إيقافه.



فالالتزام بالنظافة الصحية على نحو صحيح- وعلى وجه الخصوص غسل اليدين بانتظام- والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل الاتصال المباشر بالآخرين، كلها أمور يمكن أن تمنع الفيروس من التفشي بسرعة".

وقالت الممثلة الخاصة أيضًا، أنها "تجد ما يشجعها في الإجراءات الواسعة النطاق التي اتخذت في العراق، بما فيها تلك المتخذة في إقليم كردستان"، مشددة بالقول "لا ينبغي أن يتملكنا الهلع، ولكن لتجنب الهلع لا يمكننا أن نخلد إلى الرضى عن الذات.



في الأيام الأخيرة الماضية لاحظنا أن بعض الناس يخالفون حظر التجوال بلا ضرورة، أو لا يلتزمون بالتعليمات على نحو كامل، وأود أن أوجه كلامي إلى هؤلاء بالقول: أنتم تعرضون أنفسكم وأسركم وأحباءكم ومجتمعكم المحلي بأسره للخطر".

وبينت، أن "الصحة العامة هي الأولوية التي تأتي في المقام الأول، وكلنا في هذا الأمر معًا، كل الأمم وكل الشعوب"، مضيفة أن "الحجر الصحي والعزلة الذاتية والالتزام بالتباعد الاجتماعي أمور لا تدعو للخجل، حيث يجري هذا في العالم بأسره".

دعت بلاسخارات إلى الالتزام على نحو صارم بإجراءات التباعد والبقاء في المنازل وتجنب التجمعات

كما أشارت، غلى ضرورة تجنب "إقامة التجمعات الجماهيرية، وهذا يشمل الأنشطة الرياضة والمناسبات الثقافية والتجمعات الدينية" فيما ختمت بالقول: "أود أن أؤكد تقديرنا للدعوات الصادرة من الجهات الدينية لاتباع الإرشادات والتوجيهات الداعية إلى التزام المساكن والحفاظ على السلامة".

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