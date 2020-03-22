إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/22 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

ما زالت إيطاليا تسجل معدلات وفيات عالية في اليوم الواحد، حيث سجلت الأحد، 651 وفاة جديدة بفيروس كور...





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