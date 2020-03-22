دولة القانون ينفي ما ورد في تقرير قطري ويؤكد: جهتان مسؤلتان عن مواقفنا الرسمية

2020/03/22 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، على ما ورد في تقرير قطري بخصوص مواقفه، مؤكدا انه لا ي...





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