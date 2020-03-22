مدينة الطب تعلن شفاء ثلاث حالات مصابة بفايروس كورونا

2020/03/22 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت إدارة مدينة الطب، الأحد (22 آذار 2020)، شفاء ثلاث حالات مصابة بفايروس كورونا.

وذكرت الادار...





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