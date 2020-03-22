2020/03/22 | 20:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الخزعلي يطالب رئيس الوزراء بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي اسوة بباقي التشكيلات الامنية تثميناً لتضحياتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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