2020/03/22 | 20:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفريق البياتي يوجه القوات الامنية بتسهيل مهمة موظفي الصيانة في شركات الإنترنت والهواتف النقالة القيام بواجباتهم وعدم عرقلة مهامهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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