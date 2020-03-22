مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: اخضاع مخيمات النزوح في الفلوجة لعمليات التعفير والتعقيم

2020/03/22 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار باشرت دائرة صحة محافظة الانبار، اليوم الاحد، بإطلاق حملة كبرى تشمل تعفير وتعقيم مخيمات النزوح جنوبي مدينة الفلوجة لتجنب الاصابة بمرض كورونا .وقال مدير اعلام قطاع الفارس العربي في قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار ناظم الحديدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” وحدة مكافحة نواقل الامراض التابعة لدائرة صحة الانبار […]

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