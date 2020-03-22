المركز والإقليم يمدّدان الحظر والوفيات جراء “كورونا” ترتفع

2020/03/22 | 20:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن فرضت حظر التجوال حتى الثلاثاء المقبل، مدّدَت #خلية_الأزمة الحكومية في #العراق الحظر وتعطيل الدوام حتى السبت المقبل، وذلك لمنع ازدياد الإصابات بفيروس #كورونا في البلاد.خلية الأزمة، مدّدت

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