2020/03/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الحجر الصحي، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا المستجد.

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بغداد اليوم- بغداد

رد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، على ما ورد في تقرير قطري بخصوص مواقفه، مؤكدا انه لا يمثل رأي الائتلاف الرسمي.

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مواقفه الرسمي

بغداد اليوم - متابعة

هنات المملكة المتحدة البريطانية، الأحد (22 آذار 20209)، المسلمين في العالم بمناسبة يوم ’’الإسراء والمعراج’’.

ونشرت الخارجية البريطانية على حسابها في "تويتر" تغريدة ، قدمت

بغداد اليوم - بغداد

وجهت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، الأحد (22 آذار 2020)، بتمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام في مؤسسات الدولة الى الساعة الـ 11 ليلاً من مساء يوم السبت المقبل، فيما أصدرت مجموعة قرارات اخرى لإيقاف انت

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