2020/03/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مصدر طبي من داخل محافظة نينوى، الاحد (22 اذار 2020)، بتسجيل اول اصابة بفيروس &rsqu...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموصل تسجل اول اصابة بفيروس ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - نينوى
افاد مصدر طبي من داخل محافظة نينوى، الاحد (22 اذار 2020)، بتسجيل اول اصابة بفيروس &rsqu...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموصل تسجل اول اصابة بفيروس ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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