الموصل تسجل اول اصابة بفيروس ’’كورونا’’

2020/03/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر طبي من داخل محافظة نينوى، الاحد (22 اذار 2020)، بتسجيل اول اصابة بفيروس &rsqu...





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