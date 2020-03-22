صحة ذي قار توضح بشأن فرض الحجر الصحي على قضاء ’’سيد دخيل’’ بعد وفاة مصاب بـ’’كورونا’’

2020/03/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن اخر مستجدات موقف فيروس (كورونا)، في الم...





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