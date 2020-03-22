صحة ديالى: الرجل الذي توفي بفيروس كورونا كان يعاني من امراض مزمنة

2020/03/22 | 21:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، على ان الرجل الذي توفي بفيروس كورونا كان يعاني من امراض مزمنة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الرجل الذي توفي بفيروس كورونا كان يعاني من امراض مزمنة منها الضغط والسكر ومرارة وضيق بالتنفس وبذلت الكوادر الطبية جهود كبيرة لشفاءه".

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