صحة الكرخ تعلن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا جنوبي بغداد

2020/03/22 | 21:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، عن إصابة زوجة المتوفى الذي ثبتت إصابة ابنه يوم امس بفايروس كورونا جنوبي بغداد.وقال الحجامي في بيان تلقته وكالة صدى، “ثبتت إصابة زوجة المتوفى الذي ثبتت إصابة ابنه يوم امس، وهم من سكنة البياع حي الرسالة”.وأضاف أنه “بذلك يرتفع عدد المصابين والراقدين حالياً في صحة الكرخ

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