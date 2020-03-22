السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري راند بول يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/03/22 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، في أول تأكيد رسمي أن الوباء وصل إلى الكونغرس.

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