2020/03/22 | 21:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يوجّه سرايا السلام بمسك الأرض في الرصافة بالتنسيق مع القوات الأمنية حزمة قرارات لخلية الأزمة: تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى السبت بغداد – عبد اللطيف الموسوي المحافظات – مراسلو (الزمان) قررت خلية الأزمة الحكومية تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام حتى الساعة 11 من مساء يوم السبت المقبل.وتضمنت القرارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزمة قرارات لخلية الأزمة: تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى السبت) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزمة قرارات لخلية الأزمة: تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).