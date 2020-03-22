2020/03/22 | 21:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يتفقد نقاط التفتيش للإطلاع على إجراءات حظر التجوال عمليات بغداد : لن تتهاون في ردع المخالفين بغداد – قصي منذر اجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جولة ميدانية في بغداد للاطلاع على اجراءات حظر التجوال وتطبيق مقررات خلية الازمة.وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الحلبوسي تفقد ميدانيا عددا من السيطرات […]

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