وفاة 651 مريضاً بكورونا في يوم واحد بإيطاليا

2020/03/22 | 21:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لا يزال وباء كورونا المستجد يحصد مزيدا من الأرواح في إيطاليا، التي أعلنت سلطاتها، الأحد، تسجيل 651 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية أن حصيلة الوفيات الإجمالية في إيطاليا من جراء كورونا أصبحت تناهز 5500.

كما سجلت إيطاليا، التي أعلنت عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا في نهاية فبراير، أكثر من 53 ألف إصابة. وفيما يتعلق بحالات الشفاء، فإن المسؤولين أكدوا أن نحو 6072 شخصا تعافوا من الوباء الخطير.

وكان السبت يوما حزينا في إيطاليا، حيث شهد تسجيل 800 حالة وفاة في يوم واحد، وهي حصيلة غير مسبوقة في البلاد.

وتعد إيطاليا أكثر دولة متضررة في العالم من وباء كورونا، بحسب الأرقام المتعلقة بعدد الوفيات.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ليل السبت الأحد، وقف "كل الأنشطة الإنتاجية" التي لا تُعتبر ضرورية بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسية للسكان.

وقال إن الحكومة قررت "إغلاق كل الأنشطة الإنتاجية" التي لا تعتبر "ضرورية ومهمة وحيوية"، في خطوة إضافية تأتي في إطار التدابير المتخذة في محاولة للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

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