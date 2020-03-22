الاشتباه بوفاة أخرى بكورونا في السليمانية

2020/03/22 | 21:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت لجنة مواجهة فيروس كورونا المستجد في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم الاحد، بأنها تشتبه بحالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها "تبلغ المواطنين في حدود قضاء جمجمال بوجود شكوك حول حصول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم الزحد".

وحذرت اللجنة من "مشاركة اي شخص في مراسم الدفن او المشاركة في تقديم التعازي مباشرة"، داعية السكان إلى "عدم الخروج من منازلهم ليبقوا محميين من الإصابة بفيروس المرض".

ويبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا في كوردستان 54 بينها حالة وفاة واحدة في محافظة السليمانية، بينما تماثل 13 مريضاً بالفيروس للشفاء.

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