دخيل توجه رسالة للتجارة: أين مفردات البطاقة التموينية في كوردستان؟

2020/03/22 | 21:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت النائبة في البرلمان العراقي فيان دخيل، الاحد، وزير التجارة الإسراع بتجهيز المواد الاساسية السكر والزيت والرز والطحين للعراقيين بسبب الظروف الاستثنائية، كاشفة عن استلام سكان الإقليم لبعض مفردات البطاقة التموينية منذ أشهر.

وقالت دخيل في رسالة موجهة إلى وزير التجارة محمد هاشم العاني، إن "البطاقة التموينية تعد صمام الامان في الحفاظ على الامن الغذائي للاسر العراقية كافة، وان هذا النظام من انجح الانظمة في العالم كونه جنب المجتمع العراقي مخاطر المجاعة ايام الحصار وما بعدها وكذلك من ايجابياته انه لا يشمل فئة محددة وانما جميع الفئات تقريبا، ونحن نعلم بانه يعتمد كليا على موازنة الدولة الا ان الوزارة ولمرات عدة اكدت بان مواد الطحين والسكر والزيت هي من محصول ومعامل العراق المحلية في بابل والمسماة شركة الاتحاد المحلية والتي اكدت انها تستطيع تغطية الاستهلاك المحلي".

وأضافت في مناشدتها للوزير انه "لا يخفى على أحد أن أكثر من ٣٨ مليون مشمول بهذا النظام حسب احصائيات وزارة التجارة ولكون الظروف استثنائية نطالب من سيادتكم الايعاز لشركات المواد الغذائية والحبوب والطحين الإسراع بتجهيز المواد الاساسية (سكر وزيت ورز وطحين) للعراقيين كافة".

وتابعت بالقول، إن "سكان إقليم كوردستان المشمولين بالنظام لم يتسلموا حصص السكر والرز والزيت سوى لشهر كانون الثاني من ٢٠٢٠ اما الطحين فلشهري كانون الثاني وشباط ".

وبينت دخيل ان "الاشهر التي بعد شهر كانون الثاني لم يستلموا عنها اي مواد، وحسب احصائيات وزارة التجارة ابضا"، لافتة الى ان "الاقليم لديه الالاف من النازحين الذين لم يجهزوا بهذه المواد لحد الان اسوة ب مواطني الإقليم".

ودعت النواب الى دعم "المطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تعويض المواطنين بالمبالغ النقدية للمواد التي لم تجهز للسنوات الفائتة وللأشهر الحالية والمقبلة بمبالغ نقدية تصرف لكافة المشمولين لكي يتمكن المواطن العراقي في جميع المحافظات والإقليم من الاستفادة منها في هذه الظروف الصعبة جدا".

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