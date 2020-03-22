اميركا تتبوأ المرتبة الثالثة لاكثر الدول تضررا من كورونا

2020/03/22 | 21:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت آخر المعطيات لـ”جامعة جونز هوبكنز” الأميركية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 307 آلاف مصاب، فيما توفي حتى الآن 13048 شخصا، وبقيت إيطاليا في المركز الثاني بعد الصين، فيما لحقتها الولايات المتحدة بالمركز الثالث وبعدها اسبانيا وألمانيا.وبحسب الأرقام التي نشرتها الجامعة اليوم الأحد، فإن 93 ألفا من بين العدد الإجمالي

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