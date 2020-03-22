ذي قار تعلن سلامة 12 حالة مشتبه اصابتها بكورونا

2020/03/22 | 21:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكدت دائرة صحة ذي قار ، الاحد ، سلامة 12 حالة جديدة يشتبه باصابتها بفيروس كورونا في المحافظة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد اثبت سلامة عينات 12 حالة جديدة مشتبه اصابتها بالفيروس ارسلت الى المختبر يوم امس “.وقال […]

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