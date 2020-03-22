اغلاق عشرين مطعما ومقهى في الناصرية

2020/03/22 | 21:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاحد ، عن غلق عشرين مطعما ومقهى في مدينة الناصرية ، ضمن حملة واسعة لمنع انتشار الامراض الانتقالية واتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة فيروس كورونا .وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الرقابة الصحية في قطاع الناصرية الثاني نفذت حملة بالتعاون […]

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