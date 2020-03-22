وزير الزراعة يوجه عدد من تشكيلات وزارته بالمباشرة بالدوام

2020/03/22 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه وزير الزراعة، صالح الحسني، اليوم الاحد، عدد من تشكيلات وزارته بالمباشرة بالدوام ابتداء من يوم غد الاثنين.وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الوزير صالح الحسني وجه بالإيعاز بمباشرة الدوام الرسمي للمعنيين من التشكيلات ذات العلاقة لتقديم الخدمات المطلوبة واعتباراً من يوم غد الاثنين”.واضافت ان […]

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