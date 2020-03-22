رئيس تجمع كفاءات لـ”العهد نيوز”: مبادرة الشيخ الخزعلي تبحث عن حالة انسانية ولا يمكن لاحد الاعتراض

2020/03/22 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد اكد رئيس تجمع كفاءات للتغير رحيم الدراجي، ان مبادرة الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي تبحث عن قضية وجود حكومة لديها صلاحيات مطلقة.وقال الدراجي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “المبادرة التي اعلنها الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي تبحث عن قضية لا […]

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