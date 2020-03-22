2020/03/22 | 21:36 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان: تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر الاثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

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