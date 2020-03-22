بـ12 قراراً جديداً.. صحة النجف تستعد لاحتواء تفشي ’’كورونا’’ بالمحافظة

2020/03/22 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت صحة محافظة النجف، اليوم الاحد (22 اذار 2020)، 12 قراراً جديداً لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)، كوفيد-19.

وذكرت مديرة الصحة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "دائرة صحة النجف، عقدت اليوم اجتماع موسع مع مسؤولي المستشفيات الاهلية (الحياة ،الغدير ، المركز العراقي التخصصي ، النجف بن بلال ) في المحافظة".

واضاف البيان "وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه معاون مدير عام دائرة الصحة الدكتور حسن هلوس الحاتمي وحضره مدراء اقسام التفتيش والفنية ونقيب الاطباء ومدير القطاع الصحي الخاص مناقشة الخدمات التي يؤديها القطاع الصحي الخاص في ظروف الازمة الحالية واهمية القيام بإجراءات السلامة للحفاظ على سلامة العاملين ، هذا وتقرر في ختام الاجتماع التأكيد على التوصيات التالية :-

1-التأكيد على قيام المستشفيات الاهلي بتزويد دائرة الصحة بموقف يومي للمرضى الراقدين والسعة السريرية لكل مستشفى واستعداداتها للظرف الطاريء لمنع تفشي الوباء

2-تزويد الدائرة بعدد ردهات العزل الطارئة في حال (لاسامح الله ) تفشي الوباء لتكون المستشفيات الاهلية ساندة للدائرة

3-تقرر حصر العمل في المستشفيات الاهلية في هذه الفترة للحالات الطارئة فقط

4-الالتزام بأوقات العمل الرسمي للملاكات الطبية والصحية واخذ الموافقات الاصولية من الجهات ذات العلاقة

5-تكثيف النشاط الاعلامي داخل المستشفيات الاهلية وخارجها حول طرق انتقال المرض وسبل الوقاية منه .

6-العمل بنظام الترياق في المستشفي الاهلية

7-تنظيم دخول المراجعين للمستشفيات بما يضمن سلامة الكوادر والمرضى خلال تلقي الخدمة

8-اخذ المعلومات كاملة من المريض الوافد ولاسيما من كان منهم مسافرا

9-تزويد دائرة الصحة بعدد اجهزة الفنتليتر الموجودة في المستشفيات الاهلية

10- دعم دائرة الصحة بالمعقمات والمستلزمات في هذا الظرف الطاريء كون المستشفيات الاهلية جزء من النظام الصحي

11- اعتماد وسائل التواصل مع المستشفيات الاهلية عن طريق البريد الرسمي للدائرة وكذلك مجموعة القطاع الصحي الخاص ويعتبر الابلاغ والتعميم فيه رسميا وواجب التنفيذ

12-يقوم قسم الامور الفنية بتدريب عدد كاف من الكوادر للعمل على اجهزة الفنتليتر".

بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر طبي من داخل محافظة نينوى، الاحد (22 اذار 2020)، بتسجيل اول اصابة بفيروس ’’كورونا’’ في مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اول اصابة بفيروس كورونا سجلتها م

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن اخر مستجدات موقف فيروس (كورونا)، في المحافظة، والاجراءات المتبعة لحجر احدى المناطق.

وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري لـ(بغداد اليوم)، ان "جميع الحالات ا

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة العراقية ، الاحد 22 اذار 2020، حقيقة إصابة زائرين للامام موسى الكاظم "ع" الذي صادفت ذكرى وفاه امس السبت بفايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) ان &

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