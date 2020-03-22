سيناتور أمريكي في الحزب الجمهوري يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/03/22 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "C...





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