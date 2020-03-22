لماذا الذهاب الى الانتخابات المبكرة؟

2020/03/22 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الهاشمي تعد الدعوة الى (انتخابات مبكرة) واحدة من (الخيارات) التي تلجأ اليها الدول ذات (التجربة ديمقراطية) وغالبا ما يكون هذا (الخيار) منقذاً لـ (العملية السياسية) ووسيلة لتجاوز (الاحتقان السياسي) العملية السياسة وصلت الى طريق مسدود ولم تعد (الطبقة السياسية) الحاكمة قادرة على ايجاد حلول للتحديات التي تعصف بالعراق والمقرب من الحوارات التي تجري بينهم […]

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