نائبة تعد المواطنين بـ”دليفري” الحصة التموينية الى المنازل

2020/03/22 | 21:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت النائبة عن تحالف سائرون ماجد التميمي، اليوم الاحد، ان وزارة التجارة باشرت بتوصيل مفردات البطاقة التموينية الى منازل المواطنين في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن، مشيرة الى ان الوزارة وجهت فروع التموين كافة بذلك لضمان تنفيذ حظر تجوال كورونا.وقالت التميمي في تصريح صحفي لمكتبها الاعلامي تابعته “يس عراق”، انه […]

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