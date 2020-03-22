2020/03/22 | 21:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم كبح جماح الصين لفايروس كورونا في البؤرة التي انتشر منها، الا ان بقية دول العالم بدأت بمواجهته في الشوارع والمستشفيات.وارتفعت اصابات ووفيات الولايات المتحدة وايطاليا والمانيا وفرنسا واسبانيا وسويسرا في غضون اقل من اسبوعين على تسجيل “المريض صفر” في هذه البلدان.وتُظهر ارقام المرصد الذي انشأه مركز جون هوبكنز تصاعداً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((صور وفيديو) أزمة كورونا تخلف المآسي..ايطالي دفن والدته بعيد الأم،وأسبانية:الحكومة تترك المسنين للموت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((صور وفيديو) أزمة كورونا تخلف المآسي..ايطالي دفن والدته بعيد الأم،وأسبانية:الحكومة تترك المسنين للموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).