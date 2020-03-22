2020/03/22 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب فيحان: الحكيم والمالكي والفياض ابلغوا صالح أن الزرفي مرفوض) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب فيحان: الحكيم والمالكي والفياض ابلغوا صالح أن الزرفي مرفوض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).