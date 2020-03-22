2020/03/22 | 21:40 - المصدر: الغد برس

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المستشارة الألمانية أخضعت نفسها لعزل ذاتي بالمنزل بعد مخالطتها ط

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المستشارة الألمانية أخضعت نفسها لعزل ذاتي بالمنزل بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا

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