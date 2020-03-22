2020/03/22 | 21:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استغل نجم المنتخب العراقي ونادي بيرسبوليس الايراني فترة العزل المنزلي بسبب كورونا لاستعراض مهاراته في تحدي ورق الحمام الذي اطلقه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد مهارات افضل لاعب عراقي في “تحدي ورق الحمام”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد مهارات افضل لاعب عراقي في “تحدي ورق الحمام”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).