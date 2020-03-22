البياتي: إذا كانت الحكومة تخالف قراراتها فلماذا نلوم المواطن البسيط؟

2020/03/22 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، تواصل الرحلات الجوية القادمة إلى مطارات البلاد.

وأشار عضو المفوضية علي البياتي في هذا السياق إلى هبوط طائرة قادمة من الهند ، وعلى متنها مئتين وتسعة ركاب عراقيين ، على الرغم من قرار خلية الأزمة القاضي بتعليق الرحلات الجوية لغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري، فيما اختتم البياتي تصريحه بالقول ، اذا كانت الحكومة تخالف بنفسها قراراتها فلماذا نوجه اللوم للمواطن البسيط على حد تعبيره.

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