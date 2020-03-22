سويسرا تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات كورونا

2020/03/22 | 21:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة في سويسرا إنها سجلت أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من يوم السبت إلى الأحد وهو ارتفاع قياسي، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 7014 و60 حالة وفاة على الأقل ارتفاعا من 56 في اليوم السابق.

وسجلت مقاطعة تيسينو أشد مقاطعات سويسرا تضررا بالمرض والواقعة على الحدود مع إيطاليا 918 حالة إصابة و 28 حالة وفاة.

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