كوردستان تشرع بتشييد 5 مستشفيات مع ارتفاع إصابات كورونا

2020/03/22 | 21:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تخصيص قطع أراض لتشييد خمس مستشفيات في مسعى لمواجهة فيروس كورونا مع تسجيل ارتفاع عدد الإصابات.

وجاء في بيان للوزارة اطلعت عليه شفق نيوز، ان "الوزارة قامت بتخصيص أراض لانشاء خمس مستشفيات في المدن والاقضية في مختلف مناطق اقليم كوردستان، بغية محاربة فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى في معظم أنحاء العالم".

وأشارت الوزارة إلى أن "تخصيص الأراضي من قبلها شمل تخصيص ارض لانشاء مستشفى ذات 70 سريرا في مدينة اربيل ، وقطعة اخرى لانشاء مستشفى ذات 64 سريرا في حلبجة".

وأضاف البيان أن "الوزارة خصصت قطعة أرض في كلار لانشاء مستشفى يضم 70 سريرا، وقطعة اخرى في بنجوين لانشاء مستشفى ذات 20 سريرا، واخيرا قطعة ارض في مدينة جوارقورنه لانشاء مستشفى ذات 100 سريراً".

ويبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا في كوردستان 54 بينها حالة وفاة واحدة في محافظة السليمانية، بينما تماثل 13 مريضاً بالفيروس للشفاء.

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