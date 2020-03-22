طبيب يتسبب بوضع ميركل في الحجر الصحي

2020/03/22 | 21:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أوروبية، الأحد، بأن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل دخلت في حجر صحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في بيان، إن المستشارة "ستختبر في الأيام المقبلة" لمعرفة ما إذا كانت مصابة، مضيفا أنها "ستواصل أنشطتها الرسمية في الحجر الصحي في المنزل" في برلين.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحفي أنه يتوجب احترام مسافة 1.5 متر في الأقل في الأماكن العامة، موضحة أن المطاعم وصالونات تصفيف الشعر ستغلق أبوابها.

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