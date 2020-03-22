وصول قطعات من الجيش العراقي للنجف الاشرف

2020/03/22 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الاحد، عن وصول قطعات من الجيش العراقي الى المحافظة لدعم القوات الأمنية....

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