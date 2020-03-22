2020/03/22 | 21:50 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس خلية ازمة ذي قار يحدد سعر الامبير الواحد للمولدات الاهلية بثلاثة الاف دينار لحين انتهاء ازمة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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