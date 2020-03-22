انغيلا ميركل تدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

2020/03/22 | 21:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنّ “الأخيرة مصابة بفيروس كورونا، وقد دخلت الحجر الصحي”.وبحسب المعلومات فإنّ “ميركل كانت اختلطت مع أحد المصابين بكورونا”.وكانت المستشارة الألمانية أعلنت، اليوم الأحد، أنّ “التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد كورونا”.

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