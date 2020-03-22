قيادة عمليات بغداد: هذه المداخل الوحيدة لمدينة الصدر اثناء حظر التجوال

2020/03/22 | 21:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن اجراءات جديدة في اطار تطبيق حظر التجوال المشدد في بغداد وضواحيها، مشيرة الى وجود عدد محدد من المداخل لعدد من المناطق بعد غلق كل المناطق الاخرى.وقال بيان للعمليات اطلعت عليه “يس عراق”، “تم اعتماد مدخل “حبايبنا” لجميع الخدمات الصحية والبلدية والغذائية من جهة القناة […]

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