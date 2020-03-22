رئيس كتلة الصادقون يكشف لـ”العهد” عن خطر تكليف الزرفي وسبب انسحاب سائرون من السباعية

2020/03/22 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، اليوم الاحد، سبب انسحاب تحالف سائرون من اللجنة السباعية التي شكلت لاختيار مرشح رئاسة الحكومة.وقال فيحان في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية”، ان “أزمة رئيس الوزراء بدأت عندما لم يتم تحديد الكتلة الاكبر و استقالة عبد المهدي عقدت المشهد السياسي “.واضاف ان “رئيس […]

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