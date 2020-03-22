الهيموت عبدالسلام - حين يساهم تجار الدين في نشر وباء كورونا

2020/03/22 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الهيموت_عبدالسلام من الصدف الغريبة التي جلبها وباء كورونا أن التجمعات الدينية الإسلامية والمسيحية تساهم في نشر الوباء بشكل كبير في مجتمعاتها : ماليزيا ،إيران ، فرنسا ،كوريا الجنوبية ،المغرب...1/ أعلنت ماليزيا يوم الأحد 15 مارس الجاري أن أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس التاجي (كورونا) التي تم تسجيلها في البلاد والبالغ عددها 428 حالة مرتبطة بتجمع ديني جمع حوالي 20 ألف شخص في أواخر شهر فبراير ،وصرح المدير ا......

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